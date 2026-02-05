TEMAS DE HOY:

El Corso Infantil llenará de color y alegría el Cambódromo este domingo

Color, música y tradición marcarán el Corso Infantil que reunirá a comparsas, reinas y familias este domingo en el Cambódromo, en una jornada dedicada a los más pequeños.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/02/2026 10:05

as reinas infantiles, junto a sus comparsas, invitaron a las familias cruceñas a participar del Corso
Santa Cruz, Bolivia

El color, la alegría y la tradición del Carnaval se apoderarán nuevamente de Santa Cruz este domingo con la realización del tradicional Corso Infantil, una de las actividades más esperadas por las familias cruceñas.

La Reina del Carnaval Infantil, Novy I, extendió la invitación a toda la población para ser parte de esta jornada especial dedicada a los más pequeños.

Ha sido muy agotador, pero a la vez muy divertido, hemos tenido muchísimas actividades”, expresó la soberana infantil al referirse a los días previos al corso.

Consultada sobre su carro alegórico, Novy reveló que aún no conoce la temática, ya que será una sorpresa preparada por su comparsa.

Por su parte, las otras reinitas que acompañaron a la soberana destacaron la emoción de participar en el corso y compartir con otros niños. 

 

