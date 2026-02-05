El Corso Infantil llenará de color y alegría el Cambódromo este domingo

El color, la alegría y la tradición del Carnaval se apoderarán nuevamente de Santa Cruz este domingo con la realización del tradicional Corso Infantil, una de las actividades más esperadas por las familias cruceñas.

La Reina del Carnaval Infantil, Novy I, extendió la invitación a toda la población para ser parte de esta jornada especial dedicada a los más pequeños.

“Ha sido muy agotador, pero a la vez muy divertido, hemos tenido muchísimas actividades”, expresó la soberana infantil al referirse a los días previos al corso.

Consultada sobre su carro alegórico, Novy reveló que aún no conoce la temática, ya que será una sorpresa preparada por su comparsa.

Por su parte, las otras reinitas que acompañaron a la soberana destacaron la emoción de participar en el corso y compartir con otros niños.

Mira la programación en Red Uno Play