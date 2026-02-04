"Hemos vuelto a revivir todo": El desgarrador pedido de justicia de la hermana del taxista asesinado con 21 puñaladas

Entre lágrimas y con el dolor a flor de piel, Florinda Gonzales, hermana del taxista Juan Carlos Gonzales, rompió el silencio tras la audiencia de medidas cautelares de los presuntos asesinos de su hermano, realizada este miércoles. El caso, que conmocionó al departamento de Cochabamba en 2024, ha dado un giro decisivo con el envío a prisión del principal sospechoso, aunque la familia siente que la justicia aún es parcial.

El rastro de las radiobases: Una coincidencia fatal

Para Florinda, la audiencia no solo fue un trámite legal, sino un crudo recordatorio del recorrido que hizo su hermano antes de morir. Según su testimonio, las pruebas técnicas fueron clave para identificar a los sospechosos.

"Según lo que escuché en la audiencia, los lugares donde a mi hermano lo han llevado, donde lo han matado y donde lo han botado, ahí mismo daban las radiobases de las llamadas de esas personas. Coincidentemente, estarían justo en esos mismos lugares", relató Florinda, visiblemente afectada por la precisión de los datos que sitúan a los acusados en la escena del crimen.

Determinación judicial y un implicado prófugo

El juez determinó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pablo (Quillacollo) para el principal acusado. Sin embargo, la esposa del sospechoso fue beneficiada con detención domiciliaria con custodio, una decisión que deja un sabor amargo en la familia Gonzales.

Además, la policía continúa la búsqueda de un tercer implicado, quien sería el cuñado de la mujer y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. "Él también debe pagar", sentenció la hermana.

Un trauma que no cesa

Juan Carlos Gonzales fue víctima de un ataque de extrema saña. Su cuerpo fue hallado en el camino a Santiváñez con 21 puñaladas, mientras que su herramienta de trabajo, su vehículo, fue abandonado en la zona de Parotani.

"Hemos quedado en shock, otra vez hemos vuelto a revivir todo lo que hemos pasado. Para nosotros ha sido traumatizante", confesó Florinda entre sollozos. La familia Gonzales no pide clemencia, pide una investigación profunda y la captura de todos los responsables de un asesinato que dejó un vacío irreparable.

Mira la programación en Red Uno Play