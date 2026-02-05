TEMAS DE HOY:

Policial

Felcn captura y expulsa a dos brasileños ligados al narcotráfico

Autoridades confirman la acción de la Felcn contra ciudadanos extranjeros vinculados a actividades ilícitas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/02/2026 22:30

Los detenidos enfrentan procesos por tráfico de drogas y crimen organizado y serán expulsados a su país.
Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz informó la captura y expulsión de dos ciudadanos brasileños vinculados a delitos de narcotráfico y crimen organizado. Así lo detalló el Teniente Coronel Nelson Campos, director de la institución.

El primer detenido es Aguinaldo Barroso Chalega, identificado tras trabajos de inteligencia en un inmueble del barrio Julio Leigue el pasado 3 de febrero.

Al momento de su arresto no portaba documentos y, tras coordinar con la Policía Federal de Brasil, se confirmó que contaba con mandamiento de recaptura y notificación roja de Interpol por tráfico de drogas y conspiración para traficar drogas.

Barroso Chalega ingresó a Bolivia por pasos irregulares y presuntamente participaba en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Fue trasladado a Migración para iniciar su extradición hacia Brasil.

El segundo caso corresponde a Cosme Cámara Oliveira Filo, brasileño con antecedentes por asesinato y miembro de una facción criminal.

Fue identificado en inmediaciones del Urubó y detenido dentro de una tienda de ropa. Al igual que Barroso Chalega, será trasladado a la frontera con Brasil para cumplir su condena.

La FELCN no permitirá la presencia de grupos organizados ni actividades ilícitas en nuestro país, garantizando la seguridad de la sociedad cruceña”, afirmó Campos.

