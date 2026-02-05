Senasag confirma allanamiento en sus oficinas y Cadex aclara que no fue intervenida

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) confirmó que el Ministerio Público realizó un allanamiento en sus oficinas de Santa Cruz, en el marco de una investigación vinculada al hallazgo de cerca de 700 kilos de droga impregnada en madera en puertos de Chile.

Mediante un comunicado oficial, el Senasag informó que brindó acceso irrestricto a las autoridades y entregó toda la documentación técnica requerida para coadyuvar en el proceso investigativo.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de continuar con las labores de control y fiscalización bajo una política de “tolerancia cero” frente a cualquier acto irregular que intente utilizar los canales de exportación con fines ilícitos.

Por su parte, la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) emitió un pronunciamiento público en el que aclaró que sus oficinas no fueron allanadas, desmintiendo versiones difundidas en algunos medios de prensa sobre una supuesta intervención directa a la entidad.

Cadex explicó que las actuaciones del Ministerio Público se realizaron específicamente en las oficinas del Senasag, las cuales se encuentran dentro de sus instalaciones, y subrayó que la institución no está involucrada en ningún hecho ilícito.

Las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del Ministerio Público.

Mira la programación en Red Uno Play