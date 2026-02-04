Cochabamba: Incrementan las reparaciones de motores por calidad del combustible 

Los talleres mecánicos de Cochabamba registran un incremento en las reparaciones de motores, principalmente por fallas en inyectores y válvulas, que se atribuye a la presunta mala calidad del combustible.

La Asociación Mixta de Mecánicos de Cochabamba (Asomeco) informó que actualmente existe una alta demanda de vehículos con problemas en el sistema de inyección. Según el sector, esta situación no es nueva, pero se agudizó en los últimos meses.

“En el trabajo diario en los talleres, la recurrencia de fallas que presentan los vehículos nos hace suponer que el problema está en la calidad de la gasolina”, señaló un mecánico afiliados a Asomeco.

Detalló que antes los inconvenientes más frecuentes eran el quemado de bombas, pero ahora se suman daños más severos, como la acumulación excesiva de carbonilla en el sistema de distribución, especialmente en la culata y las válvulas. Este residuo afecta de forma directa el funcionamiento de los inyectores, de acuerdo al sector.

Los mecánicos explicaron que, en muchos casos, se intenta realizar una limpieza profunda de los inyectores mediante equipos especializados; sin embargo, el procedimiento no siempre da resultados.

“A veces se colocan los inyectores en las máquinas de control, pero en muchos casos ya no tienen solución y deben ser reemplazados”, acotó el mecánico.

Asomeco advirtió que el problema es más recurrente en vehículos de origen chino, lo que genera un malestar general entre los propietarios debido a los elevados costos de reparación y al daño prematuro de los motores.

Mientras tanto, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YPFB y la ANH aseguraron que la gasolina importada y producida en Bolivia cumple con las especificaciones técnicas vigentes, tras realizar controles reforzados en toda la cadena de suministro.

La aclaración fue emitida mediante en un comunicado oficial, luego de que la población expresara preocupaciones sobre la calidad del combustible distribuido en el país.

