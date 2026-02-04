“Tienen que determinar exactamente qué ha pasado”: Ríos exige claridad sobre la calidad de la gasolina

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, puso en duda las versiones emitidas por el Gobierno respecto a la calidad de los combustibles en Bolivia y afirmó que, si bien el etanol no es el responsable del problema, la mezcla no debería superar el 12%. Además, pidió a las autoridades energéticas brindar una explicación técnica y transparente sobre el origen de las fallas.

Ríos cuestionó que el Ejecutivo atribuya los problemas en los combustibles a una supuesta “herencia” relacionada con el estado de los tanques de almacenamiento, y consideró poco creíble que existan residuos tres meses después del cambio de Gobierno.

“Me cuesta creer que en los tanques haya residuos tres meses después de que asumió el Gobierno. La ANH debería verificar la calidad de los tanques para quitarle el miedo que la población tiene a la hora de cargar gasolina”, afirmó.

El exministro señaló que hasta el momento el Gobierno no ha identificado con precisión el origen del problema, situación que, dijo, ha generado malestar en la población y ha significado un golpe para el Ejecutivo.

En ese contexto, remarcó la necesidad de realizar verificaciones técnicas en toda la cadena del combustible, desde la importación hasta la refinación y la mezcla con alcohol anhidro.

“Tienen que determinar exactamente qué ha pasado: si la gasolina importada está en especificación, si la gasolina de refinería cumple con el proceso de refinación y si se ha añadido el 12% de alcohol. En esas condiciones, no debería haber ningún problema”, enfatizó.

