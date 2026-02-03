TEMAS DE HOY:
Economía

FEXCO 2026 ya tiene fecha: Cochabamba se prepara para el mayor evento empresarial del país

Con miras al evento se realiza la venta de espacios a las empresas y  el mantenimiento del predio ferial para ofrecer mejores condiciones tanto a expositores como a visitantes.

Cristina Cotari

03/02/2026 14:18

El recinto ferial de la laguna Alalay. Foto archivo: Abi
Cochabamba

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) celebrará su cuarta versión del 23 de abril al 3 de mayo de 2026 en el recinto ferial de la laguna Alalay, consolidándose como el evento económico regional más importante del departamento.

La gerente general de la Feicobol, Eunice Achá, informó que ya se trabaja en distintos aspectos organizativos para garantizar el éxito de la feria, que reúne a empresas nacionales e internacionales.

“Se ha iniciado la venta de espacios para las empresas que participarán del evento y estamos avanzando en la generación de negocios, el intercambio comercial y la organización de actividades y eventos”, explicó.

Asimismo, señaló que se realiza el mantenimiento del predio ferial, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones tanto a expositores como a visitantes.

La Fexco se ha convertido en una vitrina clave para el desarrollo económico, la promoción empresarial y la atracción de inversiones en Cochabamba y el país.

