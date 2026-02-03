Productores de leche exigen modificar el precio oficial y dan 72 horas al Gobierno para abrir mesas de diálogo

El sector lechero del país se declaró en estado de emergencia y otorgó un plazo de 72 horas al Gobierno nacional para convocar a mesas de trabajo que permitan modificar la Resolución Biministerial 003/2025, que fija el precio del litro de leche cruda en 4,50 bolivianos.

La determinación fue asumida durante el Congreso Nacional de Productores de Leche, con la participación de Pro Bolivia, instancia en la que se firmó un acuerdo para exigir la revisión del precio vigente, al considerar que ya no cubre los costos reales de producción.

Los productores advirtieron que el precio actual de 4,50 bolivianos por litro es insostenible debido al constante incremento de los insumos. Según los datos presentados por el sector, el costo real de producción en Cochabamba alcanza los 6,32 bolivianos por litro, cifra que no es reconocida en la normativa vigente.

“Hoy hemos presentado nuestros costos de producción. En la mesa de trabajo, con el Gobierno, la industria y los productores, vamos a establecer el costo real y los tiempos necesarios para su actualización”, señaló un representante del sector.

Los lecheros también reclamaron que los costos deben actualizarse debido a que la producción ya no cuenta con subvención estatal, además de exigir la regulación de insumos clave como la soya solvente, harina de soya y cascarilla de soya, para que estos lleguen al verdadero productor.

Otro punto central del acuerdo fue el impulso del proyecto de ley Nº 528 del Fondo Proleche, que se encuentra paralizada en la Cámara de Senadores.

Por su parte, el director general ejecutivo de Pro Bolivia, Jorge Mauricio Hurtado Domínguez, se comprometió a gestionar la aprobación de la ley para fortalecer al sector e informó que su presencia en Cochabamba respondió a una solicitud del ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano.

“A petición del ministro nos hemos hecho presentes para informar sobre el avance de la Ley 528 y escuchar las solicitudes del sector, con el objetivo de trabajar de manera conjunta”, afirmó.

Hurtado anunció que presentará un informe al ministro Justiniano para la conformación de mesas técnicas de trabajo, donde se abordarán los temas prioritarios planteados por los productores lecheros.

Mientras tanto, el sector mantiene su estado de emergencia y aguarda una respuesta oficial dentro del plazo establecido.

