El precio del gas se mantiene: esto establece el decreto recién aprobado por el Gobierno

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo Nº 5534, que mantiene el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Bs 22,50 por garrafa en todo el país y establece una subvención temporal a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta seis meses.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, establece mecanismos para evitar un incremento en el precio al consumidor, en el marco de la política de seguridad energética y sostenibilidad fiscal.

El Ejecutivo definió además la nueva cadena de precios del GLP, diferenciando entre el producido en plantas (GLPP) y el proveniente de refinerías (GLPR). Los precios de referencia internacional se fijan en USD 16,91 por barril para GLPP y USD 27,11 para GLPR.

Subvención y emisión de Notas de Crédito Fiscal

Para sostener el precio final sin alzas, el decreto autoriza la emisión de Notas de Crédito Fiscal (NOCRES) a favor de YPFB. Estos instrumentos cubrirán:

Un subsidio de Bs 0,84 por kilo para el GLP producido en plantas.

Un subsidio parcial de Bs 0,70 por kilo para el GLP proveniente de refinerías.

El Ministerio de Economía será el encargado de emitir las NOCRES una vez que YPFB presente los volúmenes efectivamente comercializados, certificados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Reglamentación y plazos

El decreto también establece plazos de hasta 30 días hábiles para que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías reglamente los procedimientos técnicos y operativos.

La medida busca garantizar el abastecimiento nacional, evitar impactos inflacionarios y preservar el acceso a un combustible esencial para millones de hogares bolivianos.

