TEMAS DE HOY:
robo restaurante Biocidio Joven agredido

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El precio del gas se mantiene: esto establece el decreto recién aprobado por el Gobierno

El Ejecutivo emitió el Decreto 5534 que garantiza el precio actual del gas mediante subsidios diferenciados a la producción en plantas y refinerías.

Red Uno de Bolivia

03/02/2026 7:43

Gobierno congela precio del GLP en Bs 22,50. Foto: ANH

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo Nº 5534, que mantiene el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Bs 22,50 por garrafa en todo el país y establece una subvención temporal a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta seis meses.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, establece mecanismos para evitar un incremento en el precio al consumidor, en el marco de la política de seguridad energética y sostenibilidad fiscal.

 

 

 

El Ejecutivo definió además la nueva cadena de precios del GLP, diferenciando entre el producido en plantas (GLPP) y el proveniente de refinerías (GLPR). Los precios de referencia internacional se fijan en USD 16,91 por barril para GLPP y USD 27,11 para GLPR.

Subvención y emisión de Notas de Crédito Fiscal

Para sostener el precio final sin alzas, el decreto autoriza la emisión de Notas de Crédito Fiscal (NOCRES) a favor de YPFB. Estos instrumentos cubrirán:

  • Un subsidio de Bs 0,84 por kilo para el GLP producido en plantas.

  • Un subsidio parcial de Bs 0,70 por kilo para el GLP proveniente de refinerías.

El Ministerio de Economía será el encargado de emitir las NOCRES una vez que YPFB presente los volúmenes efectivamente comercializados, certificados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Reglamentación y plazos

El decreto también establece plazos de hasta 30 días hábiles para que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías reglamente los procedimientos técnicos y operativos.

La medida busca garantizar el abastecimiento nacional, evitar impactos inflacionarios y preservar el acceso a un combustible esencial para millones de hogares bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD