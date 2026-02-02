Autor intelectual: Aprehenden a 'el Tuerto' por el asesinato de Aramayo

Las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de Mijail R. H., alias 'el Tuerto', señalado como el autor intelectual del asesinato de Mauricio Aramayo en La Paz. El detenido es identificado como una persona vinculada al contrabando de granos que buscaba silenciar al excolaborador presidencial por su integridad en el ejercicio público.

Según el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, el imputado intentó sobornar a la víctima durante su gestión en el Senasag para mantener el control del tráfico de trigo y maíz.

"Ante la negativa de Aramayo es que lamentablemente procede a contratar a personas y cegarle la vida", confirmó la autoridad sobre el móvil del crimen.

La investigación ha logrado desarticular a quienes se presume ejecutaron el asesinato: los uruguayos Marco C. E. y Carlos R., junto al conductor de la motocicleta José Antonio G., conocido como "El Gumito", quien fue señalado como el encargado de facilitar la huida la noche del fatídico ataque. La identificación de los sospechosos fue posible gracias a un exhaustivo reconocimiento mediante muestrario fotográfico por parte de los testigos clave.

