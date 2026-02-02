TEMAS DE HOY:
Policial

Solicitan a Interpol sello rojo para Rafael Arce Mosqueira

Juan Marcelo Gonzáles

02/02/2026 18:45

Foto: Rafael Arce Mosqueira hijo de expresidente Arce
La Paz

Interpol confirma que el Ministerio Público envió la documentación para solicitar el sello rojo de Interpol para Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, sindicado del delito de enriquecimiento ilícito.  

Esta noticia fue confirmada por el director nacional de Interpol Bolivia, Rigoberto Pompeo Sánchez; se está a la espera de la confirmación de las autoridades de Francia para que este sea buscado en 196 países.

“Ya la Fiscalía ha presentado la documentación que corresponde para la activación de la notificación roja. Esta documentación ya ha sido remitida a la oficina central de Lyon, Francia, para que se pueda activar la búsqueda, localización y captura de este ciudadano”, declaró Pompeo.

Esta solicitud se da después de la inasistencia del hijo del expresidente Luis Arce a su audiencia de medidas cautelares del pasado 22 de enero. Arce Mosqueira es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, donde realizó la compra de un terreno en Santa Cruz por $us 3.3 millones, además de un departamento en La Paz por $us 750 millones y vehículos de lujo.

