Crueldad animal en Cochabamba: perro es hallado colgado en Parotani

Un caso de violencia extrema contra animales conmociona a Cochabamba. En la localidad de Parotani, un perro fue hallado colgado de un árbol, presuntamente víctima de un biocidio, y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Personal de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) se constituyó en el lugar tras el aviso de policías de Sipe Sipe, retirando el cadáver y coordinando con la unidad de zoonosis para el levantamiento correspondiente.

“Se tenía un can que ha sido colgado de un árbol y de inmediato se contactó con zoonosis de Sipe Sipe para trasladar el cuerpo y realizar las diligencias. El caso se encuentra en investigación”, informó la coronel Aleid Vargas, directora de Pofoma en Cochabamba.

Las autoridades recordaron que la violencia contra animales es sancionada por la ley, por lo que se busca identificar a los propietarios o responsables del animal para iniciar las acciones legales correspondientes.

El hecho ha generado indignación en la ciudadanía, y vecinos y usuarios de redes sociales exigen que se aplique todo el peso de la ley contra quienes cometieron este acto de crueldad.

Mira la programación en Red Uno Play