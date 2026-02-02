“Todavía no reacciona”: menor boxeador de 15 años lucha por su vida tras sufrir un derrame cerebral

Un joven boxeador de apenas 15 años atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida tras sufrir un derrame cerebral. El menor permanece internado en estado delicado en una clínica privada de Santa Cruz, mientras su familia vive horas de angustia y espera un milagro.

Según relató su padre, Yasmani Muñoz, el adolescente continúa en terapia intensiva y, aunque presenta leves reflejos, todavía no logra reaccionar plenamente.

“Mi hijo está en estado crítico, delicado. No ha evolucionado favorablemente todavía”, expresó con la voz quebrada.

La familia denunció que el menor fue trasladado desde su gimnasio habitual, en la zona de Los Lotes, a otro centro de entrenamiento, sin el conocimiento ni consentimiento de sus padres, hecho que ahora es clave dentro de la investigación.

“Mi hijo sigue delicado. Los médicos dicen que todavía tiene reflejos y hay esperanza, pero sigue dormido”, señaló Muñoz entre lágrimas.

El padre también cuestionó el silencio del instructor, quien actualmente se encuentra aprehendido, y aseguró que no se ha esclarecido quiénes fueron los agresores ni por qué el menor fue llevado a otro gimnasio, donde presuntamente habría sido golpeado.

“El instructor no nos ha dicho quiénes son los responsables directos. Mi hijo todavía no reacciona, sigue durmiendo”, lamentó.

De acuerdo con la información oficial, el entrenador es investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Mientras tanto, la familia pide ayuda, justicia y oraciones, aferrándose a la esperanza de que el adolescente pueda salir adelante.

El caso ha generado indignación y preocupación, reabriendo el debate sobre la seguridad de los menores en disciplinas de alto impacto y la responsabilidad de los instructores y centros deportivos.

