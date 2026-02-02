“He cometido un error”: Óscar Villegas pide disculpas a Santa Cruz tras polémicas declaraciones

El director técnico de la selección boliviana, Oscar Villegas, ofreció este lunes 2 de febrero disculpas públicas tras sus polémicas declaraciones sobre el apoyo de los hinchas cruceños a La verde.

Villegas había comentado, luego del partido entre Bolivia y México disputado en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que “si Bolivia no estuviese en el repechaje, seguramente jugaríamos con un estadio vacío”. Palabras que generaron malestar entre la afición.

En un contacto con Super Deportivo, el entrenador aclaró sus declaraciones:

“He cometido un error, porque efectivamente ha sonado como que no tendríamos apoyo, y sabemos que Santa Cruz es una de las ciudades más futboleras del país. Mi intención era destacar el gran trabajo de estos jóvenes jugadores que hoy reciben el apoyo de todo el país.”

Villegas agregó que en ningún momento quiso desmerecer el respaldo histórico de Santa Cruz, “Siempre que hemos jugado en todo el país, hemos recibido apoyo no solo del público, sino también de la prensa y de todos los clubes. Por eso, mis disculpas a Santa Cruz, que siempre ha apoyado a la selección.”

El entrenador enfatizó que su objetivo era reconocer el esfuerzo de los jugadores que han logrado ganarse la admiración de la hinchada boliviana, destacando que “donde vayamos a jugar, seguramente tendremos muchísimo público, mucha hinchada, y eso se lo han ganado estos jóvenes”.

Con esta aclaración, Villegas espera restablecer la relación con los aficionados cruceños y cerrar la polémica generada tras la derrota frente a México.

Mira la programación en Red Uno Play