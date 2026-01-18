Óscar Villegas: “Aprovecharemos los puntos débiles de Panamá”

En conferencia de prensa, Óscar Villegas, DT de la selección boliviana de fútbol, habló sobre las fortalezas que tienen los panameños; sin embargo, dio a conocer el plan de acción que tienen para encarar dicho encuentro, señalando que los dirigidos por Thomas Christiansen también tienen sectores con debilidades.

“Creo que Panamá es una muy buena selección. Solo comentarles que en la historia se ha jugado cinco partidos con Panamá, es una selección de mucho respeto. Aprovecharemos los puntos débiles de Panamá”, expresó.

Para Óscar Villegas, la selección centroamericana es un rival de respeto, ya que tiene jerarquía en diferentes aspectos.

“Es una selección muy física, con jugadores de muy buena contextura, con un muy buen fútbol aéreo, y vamos a tratar de controlar todo ello y ponerlo en juego”.

Por otro lado, el entrenador de la Verde destacó el gran apoyo que han recibido en todo el país, sobre todo en Tarija, que los acoge de manera impresionante en cada instante.

“Al país tengo que decirles que estamos muy felices. La atención que hemos recibido acá en Tarija se nota también en algunos medios, porque están también de Santa Cruz, de La Paz y de todos lados. Nos alegra muchísimo que sigan a la selección. También creo que a ese nivel se ha generado muchísima expectativa. Les agradecemos por el apoyo, también a la prensa de Tarija”.

