Arbeloa: "Esto es el Real Madrid; pelear hasta el final, creer y luchar"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, dijo estar muy feliz por la “personalidad” y el “carácter” que mostraron sus jugadores para vencer al Celta de Vigo en Balaídos, donde su equipo sumó un triunfo vital para mantenerse en la pelea por el título de Liga.

“Es una victoria muy importante porque encaramos de otra forma el partido del miércoles, que va a ser durísimo, y porque nos guía un poco el camino que queremos seguir en cada partido. Esto es el Real Madrid; pelear hasta el final, creer, luchar. Seguro que podemos hacer muchísimas cosas mejor, pero la personalidad y el carácter que hemos demostrado hoy ojalá sea un punto de inflexión y a partir de aquí todo vaya mucho mejor”, manifestó.

En rueda de prensa, el técnico madridista dijo estar convencido de que su equipo va a pelear la Liga “hasta el final” porque “queda muchísimo, quedan 33 puntos y a estas alturas es como si no empezase la Liga porque a partir de ahora cada partido va a ser como una guerra”.

“Hoy teníamos diez bajas y creo que tiene muchísimo mérito el partido que han hecho los jugadores. Todos sabemos lo difícil y duro que es Balaídos, como venía jugando el Celta al fútbol y con mucha confianza. Estoy muy feliz por la personalidad, por la gente que ha querido venir, por la gente que ha querido empujar en un momento difícil. Estos son los momentos en los que se ve a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto muchos”, afirmó.

Elogió a Thiago Pitarch.

“Se está ganando los minutos él solo, no es cosa de mi confianza, es un jugador marca Real Madrid”, al francés Mendy por su rendimiento después de “muchos meses sin competir” y al equipo porque “nunca dejó de creer”. EFE.

