El Real Madrid C. F. anunció oficialmente que Álvaro Arbeloa asumirá como nuevo entrenador del primer equipo. La decisión se da tras la salida de Xabi Alonso y marca el inicio de una nueva etapa con un técnico plenamente identificado con la institución.

Arbeloa llega al cargo luego de dirigir al Real Madrid Castilla desde junio de 2025 y de desarrollar toda su carrera como entrenador en las divisiones formativas del club desde 2020. En ese recorrido, estuvo al frente del Infantil A, Cadete A y Juvenil A, categorías en las que obtuvo importantes logros deportivos.

Como entrenador del Juvenil A, Arbeloa alcanzó el triplete en la temporada 2022-2023, al conquistar la Liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones, además de sumar un nuevo título de Liga en la campaña 2024-2025, consolidando su perfil como formador y líder dentro de la estructura madridista.

Su trayectoria como futbolista también respalda su nombramiento. Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputó 238 partidos oficiales y conquistó ocho títulos, entre ellos dos Copas de Europa, una Liga y dos Copas del Rey.

A nivel internacional, formó parte de una generación histórica de la selección española, con la que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, acumulando 56 partidos con la Roja. Con su nombramiento, el Real Madrid apuesta por un técnico de la casa para conducir al equipo en el nuevo ciclo deportivo.

