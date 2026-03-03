Johnny Plata promete “pasar de la protesta a la acción”

A menos de tres semanas de las elecciones subnacionales 2026, el periodista Johnny Plata nos da a conocer sus propuestas en su candidatura a la Alcaldía de La Paz por la agrupación Jallalla, donde promete el recambio político y convertir las quejas ciudadanas en soluciones concretas.

El candidato Plata, de 65 años, es licenciado en Comunicación Social con maestría en Periodismo y actualmente cursa el tercer año de la carrera de Derecho. Menciona que durante dos décadas le permitió escuchar diariamente los reclamos y frustraciones de la ciudadanía paceña.

“Durante 20 años la gente me decía: ‘Don Johnny, usted nos permite protestar, pero la protesta muere ahí’. Entonces creí que había llegado el momento de pasar de la protesta a la acción”, afirmó en entrevista en el espacio televisivo “Uno Decide”.

Ordenar la casa y hacer auditorias

Entre sus principales anuncios, Plata señaló que uno de sus primeros pasos, en caso de ganar, será “ordenar la casa” con auditorías externas durante los primeros tres meses de gestión. Dijo que la revisión debe abarcar no solo los últimos cinco años, sino también gestiones anteriores.

Plata cuestionó a las administraciones municipales de los últimos 25 años y sostuvo que hubo “protección” entre gestiones, mencionando obras y proyectos que deben ser fiscalizados.

Apoyo a emprendedores

Una de sus propuestas centrales es la creación de un Fondo de Fomento Municipal, ligado a un Centro de Capacitación Municipal, con el objetivo de apoyar a emprendedores con formación y financiamiento.

Transporte

Plata reconoció que el tráfico vehicular es una de las principales preocupaciones de la población y sostuvo que no se resolverá con medidas coyunturales. Su propuesta apunta a la educación vial desde edades tempranas, incorporándola desde el parvulario.

También señaló que el ordenamiento del transporte público debe lograrse mediante diálogo con el sector.

Obras y servicios anunciados

En su presentación, el candidato enumeró proyectos como edificios multipropósitos con servicios municipales, un hospital de la Mascota, una nueva terminal de buses, un mercado de empleos para jóvenes y un Centro de Capacitación Municipal, además del Fondo de Fomento.

Finalmente, Plata sostuvo que su incursión en la política municipal sería “la primera y la última”, asegurando que no busca reelección.

Las elecciones subnacionales están programadas para el 22 de marzo y el proceso entra en su recta final con la presentación de propuestas y debates entre candidatos.

