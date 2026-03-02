TED Santa Cruz responderá el miércoles las 3.168 excusas de jurados electorales

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, informó que este miércoles se dará respuesta a todas las excusas presentadas por jurados electorales en el departamento de Santa Cruz.

La autoridad precisó que, dentro del plazo establecido por el calendario electoral, el TED recibió un total de 3.168 trámites de excusa, los cuales se encuentran en etapa de evaluación.

Monasterio explicó que ese mismo miércoles se notificará a los notarios electorales sobre las mesas de sufragio consideradas críticas, donde será necesario completar la conformación de jurados con ciudadanos que acudan a votar y se encuentren haciendo fila en los recintos electorales.

Además, dijo que la capacitación de los jurados iniciará el martes 3 de marzo, actividad que se desarrollará hasta el lunes 9 de marzo en provincias, luego se implementa un periodo de capacitación para la capital cruceña y otro punto permanente para los jurados que han quedado rezagados.





