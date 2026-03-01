Jurados electorales tienen hasta hoy para excusarse; multa supera los Bs 1.600

Este domingo 1 de marzo vence el plazo para que las personas sorteadas como jurados electorales para las elecciones subnacionales presenten sus excusas, en caso de estar impedidas de cumplir con esta obligación.

En Santa Cruz de la Sierra, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Monasterio, informó que hasta el sábado se registraron más de 3.000 excusas presentadas.

Según la autoridad electoral, las principales causales invocadas por la población son enfermedades y motivos de fuerza mayor, como viajes programados con anterioridad.

Las personas que acudieron al TED Santa Cruz para presentar su excusa señalaron que el jueves recibirán una respuesta oficial, una vez que las autoridades electorales evalúen la documentación y las causales expuestas.

En el TED de La Paz, este domingo hasta el mediodía no se registró la presencia de personas realizando este trámite, pese a que personal del Órgano Electoral permanecía habilitado para recibir la documentación.

Una situación similar se observó en el TED de Cochabamba, donde los funcionarios aguardaban la llegada de ciudadanos para la presentación de excusas. Desde el Órgano Electoral se recordó que la atención se mantendrá hasta las 24:00 de este domingo, a escala nacional.

Cabe recordar que las personas sorteadas como jurados electorales que no cumplan con esta obligación serán sancionadas con una multa de Bs 1.660, equivalente al 50% del salario mínimo nacional. Asimismo, quienes no acudan a votar el 22 de marzo deberán pagar una multa de Bs 650, correspondiente al 20% del salario mínimo.

