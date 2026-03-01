Fiscalía abre investigación penal por tragedia del Hércules C-130

La tragedia aérea del Hércules C-130, que dejó 22 fallecidos en El Alto, es objeto no solo de pericias técnicas y militares, sino también de una investigación penal impulsada por el Ministerio Público.

La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó la apertura de una investigación preliminar por los presuntos delitos de homicidio, otros estragos, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y allanamiento de domicilio.

“Estamos llevando una investigación por homicidio, otros estragos, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y allanamiento de domicilio. Debemos establecer que se trata de una investigación preliminar”, informó el fiscal departamental Luis Torres.

Citaciones y declaraciones

En paralelo a la comisión interna de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía anunció que se emitirán citaciones a personas que habrían tenido participación en el hecho. No se descarta la convocatoria a autoridades y funcionarios militares.

Asimismo, se toman declaraciones a personal de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y se prevé convocar a los pilotos de la aeronave, quienes permanecen en estado grave, según el primer reporte médico.

Sustracción de billetes bajo investigación

Otro eje de la indagación apunta a la presunta sustracción de billetes en el lugar del impacto y a los daños ocasionados a vehículos.

El Ministerio Público busca identificar a las personas que recogieron dinero entre los escombros y determinar si se configuraron delitos posteriores al accidente.

Mientras continúan las pericias técnicas para esclarecer las causas del siniestro, la investigación penal se centra en establecer posibles responsabilidades humanas en una de las tragedias aéreas más graves registradas en el país en los últimos años.

