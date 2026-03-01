TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE AÉREO

Comunidad

Celebran misa por víctimas del Hércules C-130 y bendicen el lugar de la tragedia

La misa fue presidida por Monseñor Giovanni Arana como acto de consuelo para las familias afectadas.

Ana Fabiola Barriga Soliz

01/03/2026 10:39

Foto: El obispo de la ciudad deEl Alto, monseñor Giovanni Arana, bendice el lugar de la tragedia del avión.
El Alto

En un ambiente de recogimiento, el obispo de la Diócesis de El Alto, Giovanni Arana, celebró una misa en memoria de las 22 personas fallecidas en la tragedia aérea del avión Hércules C-130, cuyo accidente impactó a la ciudad y al país.

La eucaristía se realizó como un acto de acompañamiento espiritual para las familias afectadas y para la comunidad. Durante la ceremonia, el obispo bendijo el lugar del siniestro y elevó oraciones por el descanso eterno de las víctimas.

 

En su homilía, Monseñor Arana transmitió un mensaje de esperanza en medio del duelo.

“No tengan miedo. Hoy Jesús también se acerca a este lugar, nos toca, nos habla y nos dice: ‘No tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo he vencido la muerte’”, expresó.

El prelado pidió que la celebración se convierta en un espacio de fortaleza para quienes atraviesan el dolor.

“Que esta eucaristía sea consuelo para los que lloran, esperanza para los que dudan, fortaleza para los heridos y descanso eterno para quienes han partido a la presencia del Señor”, manifestó ante los asistentes.

Monseñor Arana reconoció que la fe no elimina el sufrimiento humano, pero señaló que el consuelo encuentra su raíz en la esperanza cristiana.

La ceremonia se convirtió en un momento de unidad comunitaria, donde el silencio, las lágrimas y las oraciones marcaron una jornada de memoria en honor a las víctimas del accidente.

