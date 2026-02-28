Residentes paceños en Santa Cruz se organizan para apoyar a víctimas de El Alto

La comunidad de residentes paceños en Santa Cruz de la Sierra expresó su consternación por el accidente aéreo ocurrido en El Alto y anunció que comenzó a organizar acciones solidarias en apoyo a las víctimas y sus familias.

Desde el directorio de la agrupación manifestaron su pesar por las pérdidas humanas registradas en el siniestro y señalaron que mantienen contacto para coordinar posibles campañas de ayuda.

“Lamentamos mucho, sobre todo por las familias que han perdido a sus seres queridos por este accidente aéreo que se ha suscitado el día de ayer en la ciudad de El Alto. La verdad es muy alarmante, muy preocupante”, expresó uno de sus representantes.

La organización indicó que se encuentra alerta ante cualquier iniciativa que permita canalizar asistencia desde la capital cruceña hacia La Paz.

“Siempre nos hemos caracterizado por ayudar a nuestros paisanos. Si necesitan alguna ayuda de parte de nosotros, estamos dispuestos a hacer campaña para poder hacerla llegar hasta la ciudad de La Paz”, afirmaron.

En sus declaraciones también hicieron referencia a la necesidad de esclarecer las causas del accidente y respaldaron el anuncio del presidente Rodrigo Paz, quien comprometió apoyo a las familias afectadas y la realización de investigaciones para determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play