¡Atención! BCB deja sin validez billetes de Bs10, Bs20 y Bs50 de la Serie B tras siniestro en El Alto

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, tras el siniestro aéreo ocurrido en El Alto, decidió dejar sin validez legal los billetes de Bs10, Bs20 y Bs50 de la Serie B de la Nueva Familia de Billetes de Boliviano.

La determinación es de carácter inmediato, por lo que estos cortes quedan inhabilitados para su uso y circulación en todo el país.

La entidad aclaró que las personas que posean billetes de esos cortes, obtenidos legalmente en cualquier transacción, podrán canjearlos por otros de igual valor en el sistema financiero. El calendario y los procedimientos serán anunciados en los próximos días.

El BCB aseguró que tiene identificados y registrados los billetes emitidos legalmente y remarcó que, bajo ninguna circunstancia, las personas que los posean perderán su valor.

Advertencia sobre circulación

El Banco explicó que los billetes que se encontraban en la aeronave siniestrada en El Alto están debidamente identificados. En caso de que se intenten introducir en el sistema financiero, sus portadores estarán sujetos a las sanciones establecidas por ley.

Asimismo, recomendó a la población abstenerse de utilizar los cortes de Bs10, Bs20 y Bs50 de la Serie B mientras se implementan los mecanismos de control y canje.

También se anunció el inicio de una campaña informativa para orientar a la ciudadanía sobre cómo identificar estos billetes y evitar confusiones.

