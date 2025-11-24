Gobierno proyecta crear un Banco del Oro con participación pública y privada

El Gobierno trabaja en la creación de un Banco del Oro con participación pública y privada, una iniciativa que busca ordenar el sector aurífero, garantizar la trazabilidad del metal y elevar los estándares ambientales en toda la cadena productiva. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, en una entrevista con el medio especializado Bloomberg.

El ministro explicó que la nueva entidad permitirá supervisar con mayor rigurosidad la producción y comercialización del oro en el país.

“Vamos a crear el Banco del Oro, y lo que necesitamos es establecer mecanismos que permitan la trazabilidad y el desarrollo del sector aurífero en respeto de las normas medioambientales”, precisó Espinoza.

Espinoza anunció que el Gobierno mantendrá la compra estatal de oro, pero introducirá cambios al sistema implementado desde 2023 durante la gestión de Luis Arce.

De acuerdo con Bloomberg, ese mecanismo “careció de transparencia y contribuyó a desatar una fiebre del oro descontrolada”, con impactos ambientales y un comercio poco regulado.

Hasta agosto, el Banco Central de Bolivia (BCB) había adquirido 28,5 toneladas métricas de oro y monetizado 48 toneladas, además de comprometer la entrega futura de 6,7 toneladas durante el próximo año.

“El único objetivo del programa era alimentar de dólares a un sistema de gestión monetaria que fue absolutamente pernicioso”, cuestionó el ministro, al anunciar una revisión integral del modelo.

Espinoza también destacó que el Ejecutivo busca mejorar las condiciones laborales de los mineros cooperativistas mediante la formalización y la incorporación del sector a mecanismos de trazabilidad que permitan identificar el origen del metal.

La creación del Banco del Oro forma parte de la estrategia del Gobierno para recuperar el control sobre un sector clave para la economía, reducir la informalidad y responder a las presiones internacionales por la explotación aurífera en la Amazonía boliviana.

