Del tomate al queso: Así están los precios de la canasta familiar en el mercado Mutualista

El movimiento, los aromas y las voces de las caseritas marcaron la jornada de este jueves en el mercado Mutualista, uno de los centros de abasto más concurridos de la capital cruceña. Hasta allí llegó el equipo de El Mañanero, junto al presentador Ian Vega, para conocer de primera mano los precios actualizados de los productos de la canasta familiar, en un día clave para quienes ya planifican sus compras de cara al fin de semana.

Desde los pasillos del mercado, Vega recorrió el sector de verduras y dialogó con comerciantes y compradores, reflejando el pulso cotidiano del comercio popular. Entre bromas y encargos al aire, incluida una palta solicitada por la presentadora Stephany Sánchez, se fueron revelando los precios que hoy rigen en este punto de abastecimiento.

La yuca se oferta a tres libras por 15 bolivianos, mientras que la cebolla mantiene un precio accesible de tres libras por 8 bolivianos. En el caso del tomate, el kilo se encuentra entre 5 y 7 bolivianos, dependiendo de la calidad, y la papa se vende a 5 bolivianos el kilo.

Otros productos también muestran precios estables: el zapallo cuesta 4 bolivianos el kilo, con promociones de tres kilos por 10 bolivianos; el brócoli se comercializa a 5 bolivianos la unidad, según el tamaño; y el choclo se ofrece en paquetes de cinco por 10 bolivianos, lo que las caseritas describen como “choclazos”.

En el sector de frutas, la manzana verde se vende tres por 10 bolivianos, mientras que las naranjas se ofrecen en promociones de 25 unidades por 25 bolivianos, una estrategia pensada para facilitar la compra y evitar complicaciones al cliente. El queso, por su parte, se encuentra a 26 bolivianos el kilo.

Más allá de los precios, el recorrido dejó en evidencia el dinamismo del mercado y la cercanía entre comerciantes y consumidores. “Bonito para que no se complique”, comentó Vega al observar las ofertas claras y visibles, una práctica cada vez más común entre los vendedores.

