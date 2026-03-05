Conozca aquí cuánto es el incremento que recibirá como rentista del Senasir

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó el Decreto Supremo N° 5561, el cual oficializa el incremento anual para las rentas del Sistema de Reparto correspondientes a la gestión 2026. Esta medida surge tras la firma de un Acta de Entendimiento con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas el pasado 29 de enero.

El ajuste se basa en la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), que registró un incremento del 18,12336% entre diciembre de 2024 y 2025. De acuerdo con la normativa, este porcentaje se aplica a la masa de rentas de vejez, invalidez y muerte de forma inversamente proporcional.

Este método de distribución busca favorecer con montos mayores a quienes perciben las rentas más bajas dentro del sistema. Según los anexos del decreto, el beneficio alcanza a un total de 68.516 rentistas distribuidos en 153 intervalos distintos.

Para el primer intervalo, que agrupa rentas de hasta Bs. 3.991,32, el incremento mensual fijado es de Bs. 755,40. En contraste, el intervalo superior tiene un tope de renta establecido en Bs. 7.974,54 para asegurar la sostenibilidad del Tesoro General de la Nación.

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) informó que el pago de este beneficio comenzará a aplicarse en la planilla del mes de marzo. Estos montos serán efectivamente cobrados por los beneficiarios durante los primeros días de abril de 2026.

Un aspecto clave de la medida es el pago retroactivo correspondiente a los meses de enero y febrero de este año. Dichos montos acumulados se integrarán en un solo pago junto a la renta de marzo, según el cronograma oficial.

Es fundamental aclarar que este ajuste es exclusivo para los jubilados del Sistema de Reparto y no incluye a quienes cobran mediante la Gestora Pública. Los rentistas del Sistema Integral de Pensiones ya percibieron sus ajustes correspondientes desde el inicio de la gestión.

Para cualquier consulta adicional, el SENASIR ha habilitado una línea de WhatsApp (71532879) para brindar asistencia directa a los interesados.

Conozca a continuación el Decreto Supremo 5561 y el listado que contempla el incremento de las rentas del Sistema de reparto (gestión 2026):

Decreto Supremo 5561.

Decreto Supremo 5561.

Decreto Supremo 5561.

Decreto Supremo 5561.

Decreto Supremo 5561.

Puede descargar el documento desde esta web: https://www.senasir.gob.bo/documentos/70

Mira la programación en Red Uno Play