BoA activa el ‘Tarifazo’, estos son los precios de las nuevas tarifas

La promoción aplica a la tarifa Básica Económica para quienes no necesitan despachar maletas en bodega. Los precios bajos dependen de la disponibilidad, por lo que la aerolínea sugiere comprar de manera anticipada.
04/03/2026 17:21
Boliviana de Aviación (BoA) presentó este miércoles la campaña denominada “Tarifazo BoA”, que ofrece pasajes con tarifas web reducidas para destinos nacionales, dirigidas a pasajeros que viajen únicamente con equipaje de mano.
Según informó la compañía, la promoción está disponible exclusivamente a través de su portal oficial (www.boa.bo) bajo la modalidad Básica Económica.
La tarifa incluye un artículo personal, equipaje de mano de hasta 7 kilogramos, selección de asiento y el servicio de web check-in sin costo adicional.
BoA indicó que los precios están sujetos a disponibilidad de cupos, por lo que recomendó realizar las reservas con anticipación.
La campaña se da en un escenario de mayor competencia en el mercado aéreo interno y apunta a incentivar la demanda de vuelos nacionales mediante opciones de menor costo.
Estas son las tarifas
Sucre – Cochabamba, desde Bs 249
Cobija – La Paz, desde Bs 540
Trinidad – Cochabamba, desde Bs 299
Oruro – Cochabamba, desde Bs 267
Cochabamba – La Paz, desde Bs 256
Santa Cruz – Cochabamba, desde Bs 327
La Paz – Santa Cruz, desde Bs 484
Tarija – Santa Cruz, desde Bs 438
