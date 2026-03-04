TEMAS DE HOY:
Economía

BoA activa el ‘Tarifazo’, estos son los precios de las nuevas tarifas

La promoción aplica a la tarifa Básica Económica para quienes no necesitan despachar maletas en bodega. Los precios bajos dependen de la disponibilidad, por lo que la aerolínea sugiere comprar de manera anticipada. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/03/2026 17:21

Boliviana de Aviación (BoA) presentó este miércoles la campaña denominada “Tarifazo BoA”, que ofrece pasajes con tarifas web reducidas para destinos nacionales, dirigidas a pasajeros que viajen únicamente con equipaje de mano.

Según informó la compañía, la promoción está disponible exclusivamente a través de su portal oficial (www.boa.bo) bajo la modalidad Básica Económica.

La tarifa incluye un artículo personal, equipaje de mano de hasta 7 kilogramos, selección de asiento y el servicio de web check-in sin costo adicional.

BoA indicó que los precios están sujetos a disponibilidad de cupos, por lo que recomendó realizar las reservas con anticipación.

La campaña se da en un escenario de mayor competencia en el mercado aéreo interno y apunta a incentivar la demanda de vuelos nacionales mediante opciones de menor costo.

Estas son las tarifas 

Sucre – Cochabamba, desde Bs 249

Cobija – La Paz, desde Bs 540

Trinidad – Cochabamba, desde Bs 299

Oruro – Cochabamba, desde Bs 267

Cochabamba – La Paz, desde Bs 256

Santa Cruz – Cochabamba, desde Bs 327

La Paz – Santa Cruz, desde Bs 484

Tarija – Santa Cruz, desde Bs 438

