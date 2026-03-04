Una madre y sus cinco hijos fueron encontrados sin vida en una vivienda de la zona de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, en un caso que generó conmoción en la comunidad. El hecho se registró la noche del martes, alrededor de las 20:00.

Según el informe preliminar, el padre de los menores llegó a la vivienda y encontró a su esposa, de 31 años, y a sus hijos sin signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Noelia (9 años), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses. Los cuerpos estaban sobre las camas y un colchón en el dormitorio de los niños, de acuerdo con el reporte inicial.

Investigación por presunto envenenamiento

El caso fue catalogado preliminarmente como un “múltiple infanticidio seguido de suicidio”, ante la presunción de que la madre habría provocado el envenenamiento.

Sin embargo, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para establecer con precisión lo ocurrido.

El padre de los menores fue conducido a dependencias de la Policía con fines investigativos, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Trabajo de la Felcc y el IDIF

Al lugar acudieron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba.

Los equipos realizaron la recolección de indicios y el levantamiento legal de los cuerpos, tareas que se extendieron durante varias horas.

Los restos fueron trasladados al IDIF, donde se prevé que este miércoles se realicen las autopsias para determinar las causas exactas de la muerte y avanzar en la investigación.

