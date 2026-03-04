Investigan a 3 brasileños por tráfico de armas: esto es lo que se sabe tras su captura en Santa Cruz

Las autoridades de nuestro país han iniciado un proceso penal contra ciudadanos brasileños tras un operativo en el Hotel Casa Blanca de la calle Dr. Pinto. Según el reporte oficial, los sospechosos intentaron evadir a los efectivos refugiándose en una habitación de alquiler temporal antes de ser plenamente identificados.

El Cnel. Nelson Campos, director de la Felcn Santa Cruz, informó que “se pudo constatar la existencia de Santos M. P. de 19 años de edad y Santos V. Ma. de 50 años” en actitud sospechosa. Tras la requisa del inmueble, el jefe policial confirmó que “se pudo constatar la presencia de sustancias controladas”, específicamente 38 gramos de marihuana.

Respecto al arsenal incautado, Campos detalló que se hallaron 198 proyectiles calibre 7.62, nueve municiones calibre 22 y un arma de fuego.

La autoridad judicial señaló que “se va a iniciar una acción tanto por el tráfico de sustancias controladas, así como portación de armas desde la Fiscalía especializada”.

Aunque los sujetos ingresaron regularmente al país en 2025 y no cuentan con antecedentes en Interpol, su situación legal es compleja. El jefe de la Felcn ratificó que “serán imputados por los delitos de tráfico de sustancias controladas y porte y portación de armas” mientras continúa la investigación.

