Crimen atroz en Cochabamba: cuerpo quemado y torturado aún no fue identificado

El cadáver de un hombre, de entre 25 y 30 años, hallado en la carretera al occidente, a la altura del kilómetro 51, en la jurisdicción de Sipe Sipe, con signos evidentes de violencia, todavía no ha sido identificado ni reclamado por familiares.

Según el informe oficial de la Policía y la Fiscalía, el cuerpo presentaba quemaduras en gran parte de su superficie y múltiples heridas contusas en rostro y cabeza.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, indicó que la autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo encefálico. Las quemaduras habrían sido provocadas posteriormente para intentar borrar evidencias del homicidio.

Hasta el momento no se ha registrado la presentación de familiares ni existe un reporte de personas desaparecidas o de vehículos relacionados en Diprove.

La Policía no descarta que el crimen esté vinculado a un atraco o robo y espera que los familiares del joven se presenten para aportar información sobre su identidad y pertenencias, ya que se presume que el agresor intentó ocultar algún ilícito.

