Caso del pastor peruano: convocarán a más personas y prevén nuevos allanamientos

La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) informó que citará a declarar a personas del entorno de la iglesia donde ejercía funciones un pastor evangélico investigado, y no descartó la realización de nuevos allanamientos en el marco de las pesquisas.

El director de la Felcv, coronel Edson Fernández, señaló que la mañana de este martes se ejecutaron dos allanamientos en coordinación con el Ministerio Público y ESLIM, como parte del proceso investigativo.

“Siguiendo las investigaciones del caso, hoy en la mañana se realizaron dos allanamientos en coordinación con el Ministerio Público y el ESLIM. Eso es en relación al caso del pastor evangélico. Uno fue en la iglesia donde él fungía como pastor y el otro en su domicilio, en un condominio de la zona norte”, explicó la autoridad policial.

Según el informe, ambos inmuebles estarían vinculados al periodo en el que el investigado mantenía relación con la presunta víctima, quien formalizó la denuncia ante las autoridades.

Fernández indicó que la recolección de indicios fue realizada por personal de escena del crimen y que los elementos secuestrados pasarán a formar parte del cuaderno de investigaciones.

“Toda la colección de elementos se realiza a través de escena del crimen y eso va a formar parte del cuaderno de investigaciones”, precisó.

En relación a nuevas citaciones, el jefe policial confirmó que se convocará a personas que formarían parte del entorno de la iglesia.

“Se ha proseguido con el entorno de personas que pertenecerían a esta iglesia evangélica y seguimos colectando los elementos necesarios para llegar a la verdad histórica de los hechos”, manifestó.

Finalmente, la autoridad no descartó la ejecución de más operativos. “De acuerdo a cómo marcha la investigación, no se descartan más allanamientos”, concluyó.

Las investigaciones continúan bajo dirección funcional del Ministerio Público.

Mira la programación en Red Uno Play