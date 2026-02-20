“Quieren extinguir el proceso”, denuncia defensa de una de las víctimas del pastor peruano

Tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió por aproximadamente seis horas en el piso 10 del Palacio de Justicia de Santa Cruz, la autoridad jurisdiccional determinó 60 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola para el pastor peruano Marco Núñez del Arco, investigado por los delitos de estupro y violencia psicológica.

La abogada de la víctima, Arlette Tordoya, afirmó que durante la audiencia la defensa del imputado intentó extinguir el proceso bajo tres argumentos: prescripción, falta de control judicial y supuestos errores en la imputación formal.

“Pese a la resistencia de la defensa del imputado, el juez no aceptó los argumentos para tirar la investigación al suelo, que es lo que pretendían. Lo que han intentado es extinguir el proceso”, manifestó la jurista.

Según explicó, la autoridad judicial declaró infundados los incidentes planteados y dio continuidad a la audiencia de medidas cautelares, donde se estableció la probabilidad de autoría en los delitos de estupro y violencia psicológica.

Tordoya indicó que la detención preventiva fue determinada en función de tres riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de obstaculización de la investigación. “Esta es una audiencia para garantizar la investigación y que este señor no siga obstaculizando, no siga instrumentalizando a personas de la secta, no siga amedrentando a la víctima ni acercándose a sus entornos sociales y familiares”, señaló.

La jurista confirmó que la investigación continúa tanto por el delito de estupro como por violencia psicológica. Además, reveló que existe otra denuncia contra el imputado por el mismo tipo penal, aunque se trataría de hechos y víctimas distintas.

“El juez ha determinado que la investigación debe seguir, por eso fijó 60 días. No estamos de acuerdo con ese plazo y hemos presentado apelación junto al Ministerio Público”, precisó.

Actualmente el caso se encuentra en etapa preliminar. De acuerdo con la defensa, tras la conclusión de la fase investigativa corresponderá al Ministerio Público evaluar la eventual presentación de una acusación formal. No se descarta que puedan surgir nuevas denuncias en el transcurso del proceso.

El imputado cumple la medida cautelar en el penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play