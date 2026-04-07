Madre busca salvar a su hija de un tumor facial; se necesitan Bs. 130.000 para la cirugía

La vida de Solange Arteaga Mamani, una niña de tan solo 11 años, se ha convertido en una carrera contra el tiempo y la adversidad médica. Lo que comenzó como un diagnóstico a sus seis años, hoy es un tumor benigno que ha desfigurado su rostro y compromete funciones vitales como respirar y dormir.

La madre de la menor, Mónica Mamani, relata con angustia que las intervenciones previas en el sistema público no lograron erradicar el problema. "Las otras cirugías no funcionaron porque solo le hicieron un raspado por encima, pero el tumor está hacia adentro", explica la progenitora sobre los intentos fallidos.

El avance de la enfermedad ha sido implacable, regresando con mayor fuerza tras cada procedimiento quirúrgico realizado anteriormente. Ante la ineficacia de los tratamientos pasados, la familia ha encontrado una luz de esperanza en una clínica privada de Santa Cruz que garantiza una remoción profunda.

Sin embargo, el costo de esta intervención definitiva asciende a los Bs 130.000, una cifra inalcanzable para la economía de esta familia trabajadora.

"Necesitamos la colaboración de Santa Cruz para que mi hija pueda tener una vida normal, ese monto escapa de nuestras manos", confiesa Mónica.

A pesar de su corta edad, Solange carga con la madurez que impone el dolor y el aislamiento social provocado por su delicado estado de salud. "Para mi cumpleaños número 12 sueño con no tener mi tumor, extraño compartir con mis compañeros y mis amigas", expresa la pequeña conmovida.

La enfermedad no solo ha afectado su salud física, sino que ha truncado su desarrollo académico al impedirle asistir a clases de manera regular.

Actualmente, la menor ha perdido dos años de escolaridad, aunque mantiene firme su anhelo de recuperarse: "Mi sueño siempre ha sido estudiar veterinaria", asegura Solange.

La cirugía está programada para los primeros días de mayo, con el objetivo de que la niña celebre su cumpleaños el 19 de mayo totalmente renovada. El especialista a cargo ha brindado certezas a la familia, asegurando que esta intervención podría ser el fin definitivo de la pesadilla tumoral.

Tras este paso, Solange requerirá una cuarta cirugía reconstructiva a los 16 años para la colocación de una prótesis final. Mónica concluye con una súplica por el futuro de su hija: "Ella sueña con tener sus 15 años y el doctor nos da la esperanza de que ya no tendrá el tumor".

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