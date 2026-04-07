Inician las jornadas de pesaje y ordeña en el marco de Agropecruz 2026

El certamen de alta genética ha iniciado con el rigor técnico que caracteriza a Asocebú, marcando el ritmo de las actividades previas a la apertura oficial de puertas este 8 de abril. Actualmente, diez ejemplares de élite, ocho de la raza Girolando y dos de la raza Gyr, se encuentran bajo un estricto protocolo de control para certificar su rendimiento en pista.

Los técnicos de la institución informaron que el procedimiento de pesaje es fundamental para garantizar la transparencia y precisión de los resultados obtenidos durante la competencia. Al respecto, los especialistas señalaron: “Acabamos de terminar el pesaje de esta tercera ordeña que dio inicio hoy a las 6 a.m. con el primer pesaje. Durante todos estos días se van a estar realizando las ordeñas en diferentes horarios que son 6:00, 14:00 y 22:00”.

La evolución de los datos recolectados permite vislumbrar desde ya el extraordinario nivel de los animales participantes, los cuales destacan por su robustez y capacidad de producción.

“Tenemos animales que van mostrando su potencial lechero, la alta productividad que tienen y hasta la séptima ordeña ya vamos a tener la perspectiva de alguna vaca ganadora de acuerdo a su raza”, explicaron los técnicos de Asocebú.

La expectativa crece entre los productores y el público especializado mientras se espera el veredicto final que consagrará a la máxima exponente del sector. El nombre de la gran campeona se revelará este jueves tras la décima ordeña, programada para las 06:00 a.m.

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