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Economía

Paz confirma que se elimina el ITF y restituye el crédito fiscal total a combustibles

Se elimina el Impuesto a las Transacciones Financieras. Ya no habrá cobros adicionales por retirar o ahorrar en moneda extranjera.

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/04/2026 13:14

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El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes que la Asamblea Legislativa aprobó, mediante dos leyes, la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la restitución del 100% del crédito fiscal en la compra de combustibles.

Según explicó el mandatario, la devolución total del crédito fiscal permitirá a los contribuyentes recuperar el 100% del monto en la compra de gasolina, frente al 70% que se aplicaba anteriormente.

 

“Esto le va a dar el 100% del crédito cada vez que vayas a comprar gasolina. Antes te daban el 70%. El tema del ITF, que era una traba, hoy se elimina y te da mayor facilidad de opción de ahorrar en dólares o en bolivianos”, afirmó.

Paz destacó que ambas normas fueron aprobadas tras más de cuatro meses de análisis en la Asamblea Legislativa y aseguró que entrarán en vigencia de manera inmediata.

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