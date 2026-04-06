Paz confirma que se elimina el ITF y restituye el crédito fiscal total a combustibles

El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes que la Asamblea Legislativa aprobó, mediante dos leyes, la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la restitución del 100% del crédito fiscal en la compra de combustibles.

Según explicó el mandatario, la devolución total del crédito fiscal permitirá a los contribuyentes recuperar el 100% del monto en la compra de gasolina, frente al 70% que se aplicaba anteriormente.

“Esto le va a dar el 100% del crédito cada vez que vayas a comprar gasolina. Antes te daban el 70%. El tema del ITF, que era una traba, hoy se elimina y te da mayor facilidad de opción de ahorrar en dólares o en bolivianos”, afirmó.

Paz destacó que ambas normas fueron aprobadas tras más de cuatro meses de análisis en la Asamblea Legislativa y aseguró que entrarán en vigencia de manera inmediata.

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