Gobierno libera uso de tarjetas para compras en el exterior y pagos digitales

El Gobierno anunció la liberación del uso de tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior, pagos en plataformas digitales y otras operaciones internacionales, con el objetivo de restablecer la normalidad en las transacciones.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que la instrucción ya fue emitida al sistema financiero y entrará en vigencia desde el día siguiente.

“Se ha dado la instrucción para liberar el uso de las tarjetas para cualquier operación con el exterior”, señaló.

Diferencias entre crédito y débito

En el caso de las tarjetas de crédito, el uso será irrestricto y dependerá únicamente de la capacidad de pago del usuario.

Para las tarjetas de débito, se estableció un mínimo de 500 dólares mensuales, con posibilidad de ampliación según cada entidad financiera.

Tipo de cambio y alcance

El tipo de cambio aplicado será el referencial del Banco Central, lo que busca dar mayor previsibilidad a los usuarios.

La medida beneficiará a más de 2,7 millones de personas y a un total de más de 8 millones de tarjetas en el país.

Objetivo de la medida

Según el Gobierno, la decisión apunta a facilitar pagos relacionados con educación, salud y servicios digitales, además de contribuir a la normalización económica.

“Esto permitirá que las personas normalicen sus actividades económicas”, afirmó la autoridad.

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