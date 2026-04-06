Atención: estas son las medidas económicas anunciadas por el Gobierno

El Gobierno nacional presentó este lunes un conjunto de medidas económicas y administrativas orientadas a transparentar el uso de recursos públicos y dinamizar la economía, en un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz, junto a los ministros José Luis Lupo (Presidencia) y José Gabriel Espinoza (Economía).

Transparencia en contrataciones

La principal medida es la promulgación del Decreto Supremo 5600, que busca reformar el sistema de contrataciones públicas y eliminar mecanismos discrecionales.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que la norma establece tres ejes centrales: la transparencia total en las contrataciones directas, la eliminación de mecanismos de direccionamiento y la auditoría de procesos anteriores.

En ese marco, se anunció la anulación de 161 decretos vinculados a contrataciones directas, de los cuales 105 no tenían monto definido, lo que permitía adjudicaciones sin control. “Es un punto de quiebre en la administración de los recursos públicos”, afirmó.

Sostuvo que estas medidas surgen tras detectar un sistema de corrupción estructural que, según dijo, operó durante años y dejó obras inconclusas, infraestructura sin uso y millonarias pérdidas económicas.

Entre los ejemplos mencionados figuran hospitales sin funcionamiento, unidades de radioterapia paralizadas, aeropuertos sin operaciones y proyectos ejecutados sin licitación. También se citó el caso del Instituto Gastroenterológico, cuya construcción demandó 701 millones de bolivianos sin entrar en funcionamiento.

Auditorías y responsabilidades

El decreto también contempla la revisión y auditoría de proyectos ejecutados bajo este esquema, con el objetivo de establecer responsabilidades. “Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer; quien utilizó al Estado para beneficio propio debe responder”, señaló Lupo.

El Gobierno afirmó que buscará concluir las obras inconclusas para ponerlas al servicio de la población.

Medidas económicas: liberación de tarjetas

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció la liberación del uso de tarjetas de crédito y débito para operaciones en el exterior.

Desde este martes, las tarjetas de crédito podrán utilizarse sin restricciones, limitadas únicamente por la capacidad de pago del usuario. En el caso de las tarjetas de débito, se estableció un monto mínimo de 500 dólares mensuales, ampliable según cada entidad financiera.

Asimismo, se confirmó que las transacciones se realizarán al tipo de cambio referencial del Banco Central, medida que beneficiará a más de 2,7 millones de usuarios y permitirá normalizar pagos en el exterior, compras digitales, estudios y servicios.

Otras disposiciones

El presidente Rodrigo Paz también destacó la eliminación de trabas como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para ciertas operaciones en dólares y la ampliación del crédito fiscal en la compra de combustibles, que ahora será del 100%.

Según el mandatario, estas medidas buscan “ordenar el Estado, recuperar la confianza y reactivar la economía”, además de poner fin a prácticas de corrupción vinculadas a contrataciones directas.

El Gobierno aseguró que este paquete marca el inicio de una nueva etapa enfocada en la transparencia, el control institucional y la mejora de las condiciones económicas para la población.

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