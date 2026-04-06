¿Cuánto puedes gastar? Estos son los nuevos límites tras la liberación de tarjetas

El Gobierno habilitó los pagos internacionales con tarjetas. Las de crédito no tendrán límite, mientras que las de débito podrán usarse hasta $us 500. Esta es la clave para entender cómo funcionarán desde ahora.
06/04/2026 12:49
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El Gobierno dispuso la liberación del uso de tarjetas bancarias para compras en el exterior, pagos por internet y servicios digitales. La medida marca un cambio importante, pero con diferencias clave según el tipo de tarjeta.
Tarjetas de crédito: sin límite
Las tarjetas de crédito podrán utilizarse sin restricciones para operaciones internacionales.
Esto significa que:
No hay un tope fijo impuesto por el Gobierno
El límite dependerá de la capacidad de pago del usuario
Los bancos podrán establecer condiciones según su disponibilidad
En la práctica, vuelven las compras internacionales sin trabas directas.
Tarjetas de débito: límite de $us 500
En el caso de las tarjetas de débito, sí existe un tope:
Límite máximo: $us 500
Aplica para compras en el exterior, pagos online y servicios digitales
Este monto marca el techo para quienes operen directamente con fondos disponibles en cuenta.
Tipo de cambio: cómo se calcularán las compras
Las transacciones se realizarán con el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia.
Actualmente:
Compra: Bs 8,96
Venta: Bs 9,15
Este valor se actualiza diariamente y será el que se aplique a cada operación.
¿A quién beneficia?
Según el ministro José Gabriel Espinoza, la medida alcanza a:
Más de 2,7 millones de usuarios
Más de 8 millones de tarjetas emitidas
El objetivo es claro: normalizar pagos en el exterior, desde estudios hasta servicios digitales o gastos médicos.
Lo clave en simple
Crédito: sin límite
Débito: hasta $us 500
Tipo de cambio: referencial del BCB
La decisión busca devolver la normalidad a las operaciones internacionales y facilitar el acceso a servicios digitales, en un contexto de reducción de restricciones cambiarias.
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