¿Quiénes se benefician con la liberación de tarjetas para compras al exterior?

La liberación del uso de tarjetas bancarias para compras en el exterior no solo elimina restricciones: también impacta directamente en millones de personas que habían visto limitadas sus operaciones digitales.

Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, más de 2,7 millones de usuarios y más de 8 millones de tarjetas emitidas en el país se beneficiarán con esta medida.

¿Quiénes ganan con esta decisión?

La habilitación alcanza a distintos sectores de la población:

Estudiantes

Podrán pagar plataformas educativas, cursos online, inscripciones y servicios académicos en el exterior sin bloqueos.

Usuarios digitales

Recuperan la posibilidad de comprar en tiendas internacionales y pagar suscripciones (streaming, software, apps).

Emprendedores y negocios

Podrán adquirir insumos, herramientas digitales y servicios necesarios para operar o crecer.

Personas con necesidades de salud

Tendrán mayor facilidad para cubrir gastos médicos, tratamientos o servicios en el exterior.

Instituciones y centros educativos

Podrán retomar pagos internacionales vinculados a formación, licencias y servicios.

¿Cómo funcionan los límites?

La medida establece diferencias según el tipo de tarjeta:

Tarjetas de crédito: sin límite de monto (dependen de la capacidad de pago)

Tarjetas de débito: límite de hasta $us 500

¿Con qué tipo de cambio se paga?

Las transacciones se realizan con el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia, actualizado diariamente.

¿Qué cambia en la práctica?

Se normalizan los pagos internacionales

Se reactivan servicios digitales bloqueados

Se facilita el comercio electrónico global

En pocas palabras

Más acceso, menos trabas y un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas.

La medida busca devolver la normalidad a las operaciones financieras internacionales y abrir nuevas oportunidades en un entorno más flexible.

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