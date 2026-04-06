Reactivará la economía: Empresarios destacan liberación de tarjetas

El sector empresarial calificó como positiva la decisión del Gobierno de liberar el uso de tarjetas de crédito y débito para transacciones en el exterior, al considerar que la medida beneficiará tanto a ciudadanos como a empresas y contribuirá a dinamizar la economía.

El presidente de los Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, señaló que esta disposición permitirá a la población realizar compras internacionales, pagos digitales y viajes con mayor normalidad.

“Es algo muy importante para los empresarios y para los ciudadanos. Van a poder utilizar las tarjetas para comprar en el exterior y hacer pedidos por internet, lo que va a coadyuvar al ciudadano común”, afirmó.

El representante empresarial destacó que la medida también facilita el acceso a divisas y mejora las condiciones para la actividad económica en general.

“Es importante que el ciudadano boliviano tenga la posibilidad de acceder al dólar y pueda comprar del exterior o viajar con su tarjeta para pagar servicios”, sostuvo.

En esa línea, Kempff respaldó la intención del Gobierno de transparentar procesos mediante licitaciones públicas, asegurando que esto no perjudica al país ni al sector privado.

“No perjudica al país ni a los empresarios. Más bien agiliza la actividad económica en todos los sectores”, remarcó.

Finalmente, el dirigente empresarial indicó que el sector se mantiene a la expectativa de nuevas medidas económicas, especialmente en áreas estratégicas.

“Esperamos anuncios sobre una nueva ley minera, una ley en el sector petrolero y una ley de seguridad jurídica, que serán importantes para impulsar la economía”, manifestó.

El sector empresarial considera que estas acciones forman parte de un proceso necesario para recuperar la estabilidad y generar nuevas oportunidades en el país.

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