Liberación de tarjetas permitirá flujo de divisas, afirma Espinoza

El Gobierno señaló que una de sus prioridades es revertir el proceso de “desbancarización” registrado en los últimos años, especialmente en el envío de remesas desde el exterior, como parte de una estrategia para fortalecer la economía nacional.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, explicó que anteriormente el país recibía entre $us 1.400 y $us 1.500 millones anuales en remesas a través del sistema financiero, recursos que actualmente han migrado hacia mecanismos informales.

“Muchos de esos recursos se han desbancarizado y hoy utilizan otros mecanismos, desde criptomonedas hasta transferencias en efectivo”, señaló.

Según la autoridad, esta situación responde a distorsiones generadas en gestiones pasadas, lo que debilitó el uso del sistema financiero formal para el envío de dinero desde el exterior.

Ante este panorama, el Gobierno busca incentivar el retorno de estas operaciones a canales regulados, facilitando condiciones más accesibles y competitivas para los usuarios.

“Lo que queremos es que esa persona que trabaja en el exterior pueda enviar sus recursos a su familia a un tipo de cambio adecuado a través del sistema financiero”, afirmó.

En ese marco, destacó que medidas como la liberación del uso de tarjetas para transacciones internacionales forman parte de un plan integral orientado a reintegrar al país al sistema financiero global.

“Estamos dando pasos para que los sistemas de pago puedan volver a integrarse al mundo y generar mayor normalidad”, indicó.

El ministro remarcó que estas decisiones responden a un enfoque gradual y responsable, con el objetivo de evitar efectos negativos en la economía y brindar certidumbre a la población.

“Nuestra tarea es ordenar la economía para que la ciudadanía sienta mejoras y no volatilidad”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que se continuará avanzando en nuevas medidas que permitan atraer nuevamente divisas al país, fortalecer el sistema financiero y consolidar la estabilidad económica.

El Gobierno aseguró que este proceso forma parte de un plan estructurado que busca recuperar la confianza, dinamizar la economía y mejorar las condiciones para las familias bolivianas.

Mira la programación en Red Uno Play