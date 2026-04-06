Liberan uso de tarjetas y analista advierte mayor presión sobre dólares

El Gobierno dispuso la liberación del uso de tarjetas de crédito y elevó el monto para compras en el exterior con tarjetas de débito hasta 500 dólares, operaciones que se realizarán bajo el tipo de cambio referencial fijado por el Banco Central de Bolivia.

La medida apunta a facilitar pagos internacionales de bienes y servicios; sin embargo, el analista económico Fernando Romero advirtió que esta flexibilización podría generar mayores presiones sobre la demanda de divisas en el país.

Romero explicó que la liberación del uso de tarjetas incentivará un incremento en la demanda de dólares, especialmente para pagos en el exterior como servicios digitales, compras por internet, estudios y gastos en salud.

“Va a haber una demanda de dólares mucho mayor. Pagos como Netflix, Amazon, estudios o salud implican salida directa de divisas”, señaló.

El analista también alertó sobre el impacto en la banca privada, que deberá cubrir estas operaciones con dólares reales, lo que podría tensionar aún más la liquidez del sistema financiero.

“Esto puede ejercer mayor presión sobre la liquidez de dólares en la banca, porque los bancos tienen que cubrir esas transacciones con divisas”, explicó.

Asimismo, indicó que la medida no resuelve el problema estructural de escasez de dólares y advirtió sobre posibles restricciones indirectas por parte de las entidades financieras.

“No resuelve el tema de liquidez. Los bancos podrían imponer límites por falta de dólares. El problema de fondo sigue siendo que no hay divisas”, sostuvo.

En cuanto al uso del tipo de cambio referencial —actualmente en Bs 9,15—, Romero consideró que puede ser útil en el corto plazo al brindar mayor certidumbre y transparencia en los precios, además de evitar distorsiones en el sistema de pagos.

No obstante, advirtió riesgos si este valor no refleja el equilibrio real del mercado, lo que podría generar distorsiones adicionales.

“Si el tipo de cambio referencial está por debajo del paralelo, puede generar arbitraje, una mayor demanda artificial y presión sobre los bancos”, indicó.

Finalmente, el analista señaló que el éxito de la medida dependerá de la disponibilidad real de divisas en la economía, un aspecto que —según dijo— aún genera dudas.

“Esto solo sería favorable si hay fluidez de dólares en el país, pero eso hoy está en cuestión”, concluyó.

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