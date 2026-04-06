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Economía

Últimos días para presentar documentos para recibir el resarcimiento por la gasolina desestabilizada

YPFB informó que los casos especiales podrán presentarse hasta el 30 de abril. Los pagos por compensación ya alcanzan Bs 8,9 millones.

Red Uno de Bolivia

06/04/2026 16:55

Foto: Billetes de cien bolivianos (Libre cambistas)<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=xa4g19g"style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"allowfullscreentitle="Dailymotion Video Player"allow="web-share"></iframe></div>
La Paz

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La estatal petrolera YPFB informó que la fecha límite para la recepción de reclamos por gasolina desestabilizada a través de WhatsApp será el próximo 15 de abril, mientras que los casos considerados especiales podrán ser presentados hasta el 30 del mismo mes.

La entidad señaló que continúa con la revisión de los casos pendientes, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a cada solicitud.

Proceso de evaluación

Según el reporte oficial, las solicitudes están siendo evaluadas bajo criterios técnicos y de transparencia, buscando asegurar una compensación justa para las personas afectadas por el problema en el suministro de combustible.

Avance en compensaciones

De acuerdo con el sistema de registro y evaluación de contingencias, hasta el 5 de abril, los pagos por compensación alcanzaron los 8,9 millones de bolivianos, evidenciando el avance en el proceso de resarcimiento.

Atención a los afectados

YPFB reiteró que continuará atendiendo los casos reportados dentro de los plazos establecidos, mientras se avanza en la verificación de daños y la reposición económica a los usuarios afectados.

Requisitos para la compensación

Se deberá presentar:

  • RUAT.
  • Cédula de identidad.
  • Número de celular.
  • SOAT vigente.
  • Cuenta bancaria.
  • Nombre de la entidad financiera.
  • Detalle de los daños.
  • Fotocopias.
  • Facturas.
  • Recibos.
  • Informes técnicos.
  • Declaración jurada.
  • Finiquito de liquidación.

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