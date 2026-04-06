Últimos días para presentar documentos para recibir el resarcimiento por la gasolina desestabilizada

YPFB informó que los casos especiales podrán presentarse hasta el 30 de abril. Los pagos por compensación ya alcanzan Bs 8,9 millones.
06/04/2026 16:55
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La estatal petrolera YPFB informó que la fecha límite para la recepción de reclamos por gasolina desestabilizada a través de WhatsApp será el próximo 15 de abril, mientras que los casos considerados especiales podrán ser presentados hasta el 30 del mismo mes.
La entidad señaló que continúa con la revisión de los casos pendientes, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a cada solicitud.
Proceso de evaluación
Según el reporte oficial, las solicitudes están siendo evaluadas bajo criterios técnicos y de transparencia, buscando asegurar una compensación justa para las personas afectadas por el problema en el suministro de combustible.
Avance en compensaciones
De acuerdo con el sistema de registro y evaluación de contingencias, hasta el 5 de abril, los pagos por compensación alcanzaron los 8,9 millones de bolivianos, evidenciando el avance en el proceso de resarcimiento.
Atención a los afectados
YPFB reiteró que continuará atendiendo los casos reportados dentro de los plazos establecidos, mientras se avanza en la verificación de daños y la reposición económica a los usuarios afectados.
Requisitos para la compensación
Se deberá presentar:
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