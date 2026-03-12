¿Cuándo empieza el pago de resarcimiento a choferes? Esto dijo YPFB

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó que la próxima semana comenzarán los primeros pagos del seguro destinado a compensar a los propietarios de vehículos afectados por la denominada gasolina desestabilizada.

La empresa estatal habilitó el Sistema de Registro de Eventos de Combustible (SREC) para que los usuarios puedan reportar los daños en sus motorizados y acceder al proceso de verificación.

“La previsión es que a partir de la próxima semana se empiece con los primeros pagos en relación al seguro. Esta semana ya se están habilitando las cuentas especiales”, explicó Akly.

Según el reporte de la estatal, hasta el momento se registraron más de 10.000 consultas y más de 4.000 registros completos de propietarios que reportaron daños relacionados con este incidente.

El sistema permite registrar casos sin restricción por tipo de placa, mientras YPFB continúa con el proceso de revisión y validación de las solicitudes para autorizar los desembolsos.

Cómo registrarse para acceder al seguro

Los propietarios de vehículos afectados pueden iniciar el trámite siguiendo estos pasos:

1. Contactarse para el registro

WhatsApp: 72150600

Centro de Atención al Usuario: 50850088

2. Registrar el vehículo afectado

El propietario debe ingresar al sistema habilitado por YPFB y completar los datos personales y del vehículo.

3. Presentar la información requerida

Se solicitarán datos del propietario, características del motorizado y detalles del daño reportado.

4. Proceso de verificación

YPFB revisará cada caso para confirmar que el daño esté relacionado con el incidente de la gasolina desestabilizada.

5. Pago del seguro

Una vez validado el caso, el beneficiario será incorporado al sistema de pagos mediante cuentas especiales habilitadas para este fin.

La estatal indicó que el proceso de registro y verificación continuará en los próximos días, con el objetivo de compensar a todos los propietarios cuyos vehículos resultaron afectados.

