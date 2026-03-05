“No es desabastecimiento”: Esto dice YPFB sobre las filas y el suministro de combustible

La estatal YPFB aseguró que el abastecimiento de combustible en el país está garantizado y que las recientes filas en surtidores responden a una “pequeña demora logística” vinculada al proceso de aditivación de la gasolina.

El vicepresidente nacional de Operaciones de la estatal petrolera, Sebastián Daroca, explicó que la situación es de carácter operativo y no corresponde a un problema de desabastecimiento. Según detalló, desde el lunes se inició la aditivación de la gasolina con el objetivo de mejorar su calidad.

“Estos aditivos van a permitir estabilizar la gasolina y limpiar los sistemas de combustión de los vehículos”, afirmó la autoridad.

Daroca precisó que la demora se debe al tiempo necesario para que los aditivos reaccionen en los tanques antes de autorizar el despacho a los surtidores. No obstante, indicó que ya comenzaron a distribuirse las primeras cisternas con el nuevo combustible y que durante la jornada se está masificando el envío.

“Se está normalizando. La gente tiene que estar tranquila, no es un problema de abastecimiento”, sostuvo.

La estatal señaló que esta primera etapa del combustible aditivado tendrá como finalidad limpiar los motores del parque automotor en Bolivia y que el proceso se extenderá aproximadamente por tres semanas.

YPFB reiteró que el suministro está asegurado y que, con la distribución progresiva, las filas en los surtidores comenzarán a disminuir en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play