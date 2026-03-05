Video muestra fuga de sospechosos tras balacera contra colombiano en Cochabamba

Cámaras de vigilancia registraron el momento en que los dos sujetos que protagonizaron la balacera contra un ciudadano extranjero escapan a bordo de una motocicleta en la zona norte de la ciudad de Cochabamba.

Las imágenes muestran a los sospechosos desplazándose en la motocicleta que habrían utilizado para cometer el ataque. Ambos llevaban cascos de seguridad, aparentemente para ocultar sus rostros. Tras efectuar los disparos, los individuos huyeron rápidamente por una calle cercana al lugar del hecho.

En los registros también se observa el instante en que uno de los agresores desciende del motorizado y dispara contra la víctima.

El ataque ocurrió en la calle Man Césped, en la zona de Cala Cala, donde un ciudadano colombiano de 63 años fue baleado por la espalda. Según información preliminar, los dos atacantes llegaron en motocicleta; uno de ellos bajó del vehículo y abrió fuego mientras su cómplice permanecía a bordo para facilitar la fuga.

El hombre herido fue auxiliado y trasladado a una clínica privada, donde recibió atención médica. De acuerdo con el reporte inicial, ingresó consciente y su estado de salud es estable.

El comandante de la Estación Policial Integral (EPI) Norte informó que el personal policial acudió al lugar tras recibir una denuncia por disparos de arma de fuego.

“Nos constituimos al lugar a raíz de un llamado. La denuncia fue por disparos de arma de fuego; tenemos entendido que habrían sido dos sujetos que atacaron a un tercero que estaba a pie y luego se dieron a la fuga”, señaló.

De acuerdo con el reporte preliminar, vecinos y el primer patrullero que llegó al lugar indicaron que los sospechosos escaparon en motocicleta. Una ambulancia particular trasladó al herido a un centro de salud para que reciba atención médica.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los autores del ataque armado

Mira la programación en Red Uno Play