“No se separarán”: madre y sus cinco hijos descansarán juntos en el cementerio de Cochabamba

El dolor que envuelve a la zona de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, ha movilizado una ola de solidaridad para despedir a la madre y sus cinco hijos fallecidos, una tragedia que conmociona a Cochabamba.

En un gesto de apoyo a la familia, la Alcaldía de Cochabamba confirmó la donación de seis nichos contiguos en el Cementerio General, para que los pequeños y su madre puedan descansar juntos.

Un descanso eterno sin separarse

Miguel Pantoja, administrador del Cementerio General, explicó que la disposición se realizó por instrucción del alcalde Manfred Reyes Villa, considerando que el padre de familia no cuenta con recursos económicos para cubrir los gastos funerarios.

El funcionario relató conmovido que se logró encontrar un espacio especial para la familia.

“Es increíble, pero creo que la mamá no quiere separarse de los hijos. Hemos encontrado en el Bloque 30 seis nichos en una sola fila. Toda la familia va a estar junta reposando en este campo santo”, expresó.

La imagen de seis espacios alineados, destinados a una madre y sus cinco niños, refleja la dimensión del dolor que atraviesa la familia y la comunidad.

El último adiós

La inhumación está prevista para mañana a las 14:00 en el Cementerio General de Cochabamba.

Antes, los restos serán trasladados desde la sede de la OTB Inca Rancho, donde familiares, vecinos y amigos velan a la familia, hacia el municipio de Cercado.

Los cinco niños —de 9, 7, 5, 2 años y apenas 3 meses de edad— serán sepultados junto a su madre de 31 años, en una despedida que ha conmovido profundamente a la población.

La misa de cuerpo presente se realizará a las 12:00 del mediodía, antes de iniciar el recorrido hacia el cementerio.

La solidaridad se multiplica

En medio de la tragedia, diversas instituciones y personas han decidido acompañar al padre, quien permanece en estado de shock tras perder a toda su familia.

La Asociación APFUNEC donó los seis féretros, además de colaborar con la instalación de capillas ardientes y parte del servicio de traslado.

Vecinos, padres de familia y allegados también han organizado colectas para cubrir los gastos del velorio y brindar acompañamiento constante en la zona donde vivía la familia.

Asimismo, la organización Mujeres de Fuego anunció que brindará apoyo psicológico profesional al padre, para ayudarlo a enfrentar el profundo trauma provocado por la pérdida.

Mientras tanto, en Inca Rancho, las velas encendidas, los rezos y las muestras de apoyo reflejan que una comunidad entera intenta abrazar a un hombre que, en cuestión de horas, lo perdió todo.

