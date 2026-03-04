“Nunca me dijo nada”: Padre de los niños hallados sin vida en Sacaba rompe el silencio

Visiblemente afectado, David Mollo Berrios, padre de los cinco niños encontrados sin vida en Sacaba, aseguró que nunca notó nada extraño en el comportamiento de su esposa antes de la tragedia.

“Nunca me dijo nada, qué tenía. En la mañana estaba normal y en la tarde pasó eso, no sé qué pasó”, expresó.

El hombre reconoció que atravesaban problemas económicos, pero afirmó que hacía todo lo posible por sostener a su familia. “Habíamos pagado el alquiler de donde vivíamos, solo un mes debíamos. Me gano la vida trabajando, ahorita estoy en una fábrica de carrocerías en la tranca de Sacaba. Me alcanzaba para darles al día”, señaló.

Contó que todos los días conversaba con sus hijos al regresar del trabajo. “Llegaba y les preguntaba cómo están, qué han hecho, pero todo era normal”, relató.

La escena que encontró

Según su declaración ante la Policía y la Fiscalía, el martes trabajó durante el día, regresó a su casa al mediodía para almorzar y luego volvió a su fuente laboral. Al retornar por la noche encontró la escena que marcaría su vida.

Indicó que halló a su esposa colgada con una cuerda, en posición semisentada a la altura del catre de la cama. Intentó auxiliarla, pero ya no presentaba signos vitales.

Después encontró a sus cinco hijos, de 9, 7, 5, 2 años y una bebé de tres meses, recostados en dos camas, en posición decúbito dorsal y sin vida. Desesperado, pidió ayuda a los vecinos y dio parte a la Policía.

Posteriormente se presentó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para retirar los cuerpos de sus hijos y de su esposa.

“Estábamos casados hace más de 10 años con mi esposa. Mi hija mayor tenía nueve años, luego mi otro hijo siete, otro cinco, el otro dos y el bebé de tres meses. Mi esposa era normal, no renegaba mucho, ella se quedaba cuidando a los niños todo el día”, dijo con la voz entrecortada.

Familia pide ayuda

Los hermanos del padre también expresaron su consternación. “Estamos sorprendidos, perturbados toda la familia”, manifestó uno de ellos.

Pidieron colaboración económica para el sepelio. “Nadie está preparado para esto. Su esposa era buena gente, solo que mi hermano es tímido y no nos avisó nada”, señaló el familiar.

Antecedentes del caso

La noche del martes, alrededor de las 20:00, el padre llegó al domicilio en Inca Rancho, Sacaba, y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos: Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

Según el informe preliminar de la Policía, el caso fue catalogado como un múltiple infanticidio seguido de suicidio, ante la presunción de que la madre habría provocado el envenenamiento de los menores antes de quitarse la vida.

