Tripulantes del Hércules siniestrado revelaron qué pasó antes del accidente en El Alto

Los tripulantes del avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que sufrió un accidente el pasado 27 de febrero en El Alto ya prestaron sus declaraciones ante las autoridades, informó el abogado defensor Ricardo Maldonado.

De acuerdo con el jurista, los ocupantes de la aeronave brindaron detalles sobre el vuelo que partió desde el aeropuerto de Aeropuerto Internacional Viru Viru hasta su intento de aterrizaje en El Alto. Actualmente, los tripulantes continúan hospitalizados mientras avanzan las investigaciones.

“Ha brindado detalles respecto al despegue desde Viru Viru hasta el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad de El Alto. El mayor motivo para este siniestro se constituye en el aspecto climatológico, porque inicialmente ellos tenían que aterrizar por la parte del río Seco”, señaló Maldonado.

Pista congelada y frenos sin respuesta

El abogado afirmó que su defendido explicó que, tras cumplir con los protocolos de descenso, la aeronave logró tocar tierra. Sin embargo, al momento de activar los frenos, estos no respondieron adecuadamente.

“Inician el descenso cumpliendo todas las normas y llegan a aterrizar. Están en tierra, activan los frenos y es en ese momento en que se dan cuenta que no responde, porque la pista estaba llena de hielo”, manifestó.

Según esta versión, la combinación de lluvia y granizada habría provocado que la pista quedara congelada, dificultando el frenado del avión y derivando en el siniestro.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play